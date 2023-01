Suspension de délivrance de visas de court séjour de la Chine : impact limité sur l’industrie sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La suspension de délivrance de visas de court séjour annoncée hier par la Chine pour les sud-Coréens ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les activités des entreprises du pays du Matin clair.En effet, peu de visites dans l’empire du Milieu avec un visa de moins de 90 jours ont été recensées en raison des deux semaines de quarantaine obligatoire mises en place dans la politique chinoise « Zéro COVID ». De plus, de nombreuses entreprises sud-coréennes ont réduit les déplacements et les voyages d’affaires en embauchant de la main-d’œuvre locale.De grandes firmes, telles que Samsung Electronics, ont même permis à leurs salariés en Chine de recevoir des visas via des usines locales.Même des sociétés commerciales ou de cosmétiques, qui ont pour habitude de faire plusieurs allers-retours entre les deux pays, ont envoyé des travailleurs détachés ou recruté des employés établis sur le continent chinois.Jeong Man-ki, vice-président de l’Association coréenne du commerce international (KITA), a prévu que les contaminations dans l’empire du Milieu devraient atteindre leur pic après les vacances du Nouvel an lunaire, qui tombe le 22 janvier. Avant d’ajouter que la politique de délivrance de visas chinois devrait être modifiée suite à la stabilisation de la situation épidémique.