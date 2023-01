Pyongyang définit une douzaine d’enjeux économiques pour 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord avait sélectionné une douzaine de projets comme ses missions à accomplir pour son développement économique lors de la 6e réunion plénière du 8e Comité central du Parti des travailleurs, tenue le mois dernier.Selon la Télévision centrale nord-coréenne (KCTV), le régime a projeté hier ces douze éléments sur un affichage électronique d’un stade de sport à Pyongyang, durant une manifestation organisée pour encourager la réalisation de la décision prise lors de la dernière réunion plénière.Les mots comme les grains, l’électricité, le charbon ont été énumérés sur l’écran. L’aminé, les métaux non ferreux, l’engrais azoté et le ciment y apparaissaient aussi.Le royaume ermite avait annoncé au premier jour de cette année qu’ils avaient défini des critères et des objectifs économiques à réaliser pendant la réunion sans donner des détails.Compte tenu de ces douze enjeux liés étroitement à la vie de sa population, les observateurs estiment que la Corée du Nord vit une période économique très difficile. Cela signifie aussi que, même après la déclaration de son plan quinquennal de développement économique, en janvier 2021, la situation ne s’est pas améliorée.