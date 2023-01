Les drones nord-coréens pourraient être d'origine iranienne

Photo : YONHAP News

Les drones nord-coréens, qui ont violé l'espace aérien sud-coréen le 26 décembre dernier, pourraient être d'origine iranienne, selon des experts américains.Ken Gause, directeur du Centre d'analyses navales (CNA) des Etats-Unis, a indiqué mardi sur les ondes de la Voix de l'Amérique (VOA) que la Corée du Nord s'était lancée dans le développement des technologies de drones dès les années 1990, mais que ses engins volants n'avaient jamais fait preuve d'une capacité d'évasion aussi élevée que celle dernièrement effectuer.Le spécialiste sur le pays communiste a avancé qu'il y a de fortes chances que le royaume ermite ait eu recours aux appareils ou aux techniques de drones de l'Iran, son partenaire militaire de longue date. Il a souligné que Téhéran dispose du drone kamikaze Shahed-136 et d'autres aéronefs inhabités dotés à la fois des fonctions de surveillance et d'attaque comme le Mahajer-6. Il a également fait remarquer que les drones nord-coréens détectés au Sud auraient changé de trajectoire en cours de vol, rendant difficile la tâche de l'armée sud-coréenne pour les suivre, avant d'ajouter que les engins iraniens semblent être justement capables de telles manœuvres.Bruce Bennett, chercheur de la RAND Corporation, un think tank américain, a lui aussi déclaré à la radio américaine basée à Washington que le régime de Kim Jong-un avait effectué de multiples transactions avec l’Iran, au cours desquelles le régime aurait obtenu les technologies de ce dernier.Enfin, Stephen Bryen, chercheur principal du groupe de réflexion américain Center for Security Policy, a évoqué la même possibilité dans un article récent publié dans l’Asia Times, un journal publié à Hong Kong. Il a souligné que l’utilisation par la Corée du Nord de drones de fabrication iranienne signifie que les bases militaires américaines au sud du 38e parallèle sont désormais exposées à de nouvelles menaces sérieuses.