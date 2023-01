COVID-19 : décrue de la septième vague

Photo : YONHAP News

La septième vague de COVID-19 a amorcé un reflux en Corée du Sud. Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles infections s’est élevé à 54 343, soit une baisse de quelque 24 000 par rapport à il y a une semaine. C’est le niveau le plus bas depuis 11 semaines pour une publication le mercredi.Le taux de reproduction de base, qui indique le nombre de nouveaux cas qu’une personne contaminée va générer s’est établi à 0,9. C’est la première fois depuis 12 semaines qu’il descend en dessous de 1. Quand ce chiffre est inférieur à ce seuil, cela signifie que la pandémie ralentit.Néanmoins, les autorités sanitaires ont évalué le niveau de risque hebdomadaire du coronavirus à « moyen », compte tenu du nombre de patients en état critique. La semaine dernière, ce dernier était de 597 en moyenne par jour, enregistrant une augmentation de 2,9 % sur une semaine.Le gouvernement compte discuter de lever l’obligation du port de masque à l’intérieur. Une réunion du conseil consultatif de la KDCA, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies, sera organisée la semaine prochaine. Pour prendre la décision, différents indices comme le nombre de nouvelles contaminations, le taux de vaccination et la situation à l’étranger seront pris en considération.Par ailleurs, parmi les voyageurs en provenance de Chine qui sont arrivés à l’aéroport d’Incheon hier, 14,7 %, soit 47 individus ont été testés positifs. Le taux de contamination accumulé depuis le 2 janvier s’élève à 19,6 %.A propos des mesures de rétorsion de Pékin face aux restrictions sanitaires renforcées de Séoul sur les personnes venant de l’empire du Milieu, les autorités sud-coréennes ont déclaré aujourd’hui que leur décision avait été prise sur une base scientifique et qu’elles ne comptent pas la changer pour le moment.Pour rappel, le gouvernement chinois a suspendu hier la délivrance de visa de séjour de courte durée aux sud-Coréens.