Les fêtes traditionnelles pourraient bientôt figurer au patrimoine culturel national

Photo : KBS News

En Corée du Sud, certains rituels annuels et fêtes traditionnelles pourraient bientôt être inscrits sur la liste du patrimoine culturel national.Selon plusieurs sources, le gouvernement a récemment discuté de cette possibilité, et envisage actuellement de désigner comme patrimoine culturel national cinq fêtes traditionnelles ainsi que les coutumes associées, à savoir Seollal, le Nouvel an lunaire, Daeboreum qui célèbre la première pleine lune de l'année lunaire, Hansik qui se fête 105 jours après le Solstice d’hiver, Dano, le cinquième jour du cinquième mois lunaire et enfin Chuseok, la fête des récoltes. Pour ce faire, l’Administration coréenne du patrimoine culturel va mener des études sur le sujet d'ici juillet prochain.A noter que, jusqu'à récemment, la liste du patrimoine culturel immatériel du pays du Matin clair était essentiellement composée de techniques ou de savoir-faire d’individus, comme des artisans ou des artistes. Mais, aujourd’hui, les pratiques culturelles traditionnelles communautaires voient également leur valeur reconnue et commencent à entrer dans cette liste, avec notamment l'inscription du port du « hanbok », l'habit traditionnel coréen, du chant traditionnel « Arirang », ou encore la culture de la préparation et du partage du kimchi, appelée « kimjang ». La dernière inscription en date concerne le « yutnori », un jeu d’équipes utilisant des bâtonnets de bois, qui y figure depuis novembre dernier.