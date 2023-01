Feuilles de sésame : Geumsan bat encore son record de ventes

Photo : KBS News

Une feuille de sésame sur trois vendue en Corée du Sud vient de Geumsan. Ce comté, situé dans la province de Chungcheong du Sud, domine le marché des feuilles de sésame à l’échelle nationale comme internationale. Ses ventes de ce légume-feuille à l'étranger ont affiché un niveau record l’an dernier.Cette plante aromatique comestible est tellement bien vendue que les agriculteurs de la région manquent même de main d’œuvre. Une cultivatrice du nom de Kim Ju-nim a reconnu au micro de la KBS que la demande était supérieure à l’offre.En effet, depuis que Geumsan a été désigné comme une zone spéciale de culture de feuilles de sésame en 2015, le record de ventes a été renouvelé pour la septième année d’affilée, puis a atteint 69,3 milliards de wons, à savoir 5,18 millions d’euros, l’année dernière.Ces végétaux sont populaires pour plusieurs raisons : le grand écart des températures entre le jour et la nuit dans ce comté, qui rend leur goût et leur arôme meilleurs, mais aussi la division du travail entre les agriculteurs et la Fédération nationale des coopératives agricoles, connue aussi sous le nom de Nonghyup.Le chef de la coopérative Maninsan de la Nonghyup, à Geumsan, Jeon Sun-gu, a déclaré que cette institution avait la responsabilité de travailler en faveur des fermiers.En effet, Geumsan est le premier acteur sud-coréen à s’être lancé dans l’agriculture intelligente de feuilles de sésame et à avoir obtenu la certification « GLOBALG.A.P. ». Il essaie actuellement pour la première fois au monde d’utiliser l’intelligence artificielle dans ces techniques agricoles.Lee Sang-min, de l’équipe des principaux produits agricoles du centre de technologies agricoles du comté, a expliqué que, même si les technologies actuelles de Geumsan sont suffisamment développées, l’introduction de l’intelligence artificielle permettrait de réussir davantage l’agriculture de précision.