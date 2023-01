Yoon Suk-yeol : la montée des tensions avec Pyongyang peut virer à une situation dangereuse

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a déclaré que si les tensions intercoréennes s’envenimaient, cela pourrait entraîner une situation dangereuse. Dans une interview accordée à l’AFP et dévoilée aujourd’hui, Yoon Suk-yeol a affirmé que l’Histoire témoignait qu’un jugement erroné risquait de susciter une guerre.Selon lui, Séoul et Washington doivent coopérer car ils sont tous les deux exposés aux menaces atomiques du régime de Kim Jong-un. Et la Corée du Sud peut participer à la gestion des actifs nucléaires américains, en partageant les informations, ou en planifiant et exerçant le processus conjointement.Yoon a expliqué que Pyongyang devait savoir que sa provocation illégale ne fait que renforcer la position de défense sud-coréenne et la collaboration au niveau sécuritaire entre Séoul, Washington et Tokyo.Le numéro un sud-coréen a également indiqué que si la guerre en Ukraine n'est pas rapidement résolue, cela peut donner au royaume ermite un message qu’une telle invasion n’est pas sanctionnée par la communauté internationale. Avant d’ajouter que la Corée du Nord a coupé toute ligne de communication et refuse de mener un dialogue.En ce qui concerne le mouvement de foule mortel qui s’est produit à Itaewon pendant la dernière fête d’Halloween, le président de la République a affirmé qu’il avait du mal à comprendre comment cette tragédie a pu se produire dans un pays doté d’un système de sécurité solide, et avait ordonné à faire toute la lumière sur l’affaire même si le gouvernement doit porter une grande responsabilité.