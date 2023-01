Le président Yoon écoute les chantiers 2023 sur la diplomatie et la défense

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a été briefé sur les plans 2023 du ministère des Affaires étrangères et celui de la Défense. Lors de ce rassemblement qui s’est tenu ce matin à huis clos, quelque 150 personnes y étaient présentes, notamment des conseillers présidentiels ainsi que des experts du secteur privé sur l’économie, le nucléaire nord-coréen et l’industrie militaire, entre autres.Le chef de la diplomatie Park Jin a présenté tout d’abord 2023 comme la première année pour effectuer la stratégie indopacifique, le plan régional indépendant de la Corée du Sud. Ensuite, le ministre compte relever d’un cran la coordination avec la communauté internationale pour réaliser la dénucléarisation complète de Pyongyang.Par ailleurs, la stratégie diplomatique sera centrée sur l’intérêt national, en soutenant par exemple l’implantation des entreprises sud-coréennes à l’étranger dans le domaine de la construction, des centrales nucléaires et l’industrie de l’armement.Des discussions auraient également eu lieu sur le dédommagement des victimes du travail forcé sous la colonisation japonaise sur lequel la décision de l’exécutif devrait être prise sous peu.Quant au ministre de la Défense, il a rapporté six tâches pour développer les compétences face aux menaces nucléaire et balistique. On y retrouve notamment la promotion de la capacité liée au renseignement, à la surveillance et à la reconnaissance ainsi que le renforcement de la réponse aux drones nord-coréens. Lee Jong-sup ambitionne également de faire figurer sa patrie dans le top 4 des pays exportateurs dans l’industrie de défense.