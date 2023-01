Grippe aviaire : les œufs espagnols arrivent sur les étals

Photo : KBS News

Les œufs importés depuis l’Espagne pour faire face à l’éventuelle aggravation de la grippe aviaire seront disponibles en Corée du Sud dans les rayons de Homeplus et des épiceries à partir du 15 janvier.Le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales ont acheté à titre d’essai 1,21 million d’œufs de poule espagnoles, estimant que la propagation de cette épizootie plus rapide que l’an dernier et l’afflux des oiseaux migrateurs risquent de mettre à mal l’approvisionnement de ces aliments.La coquille de ces œufs a la même couleur brune que ceux sud-coréens. Mais le code marqué est à cinq chiffres contre dix, et le pays d’origine est écrit sur l’emballage. Les consommateurs peuvent donc les reconnaître facilement.Si la situation du marché s’empire, le gouvernement prévoit d’importer des œufs produits dans d’autres pays, tels que les Etats-Unis.