Photo : YONHAP News

Les spécialistes du secteur financier peuvent se satisfaire du début de semaine de la Bourse de Séoul. Le Kospi, son indice de référence, enchaîne un troisième jour consécutif en hausse. Il termine ce mercredi à 2 359,53 points (+0,35 %). Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, retrouve des couleurs et clôture la séance à 709,77 points (+1,97 %).En revanche, sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 340,29 wons (+4,38 wons) et le dollar américain 1 246,20 wons (+1,70 won).