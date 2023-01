Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques sont depuis quelques jours très agréables. Le froid s’adoucit, en témoigne, ce mercredi encore, le réchauffement des températures et le soleil n’arrête pas d’illuminer le pays. Le ciel a été bleu toute la journée.Le mercure, négatif dans la matinée dans les deux tiers nord, a vite grimpé aux alentours de 10°C. Et dans plusieurs villes, il a même atteint des sommets pour la saison : 13°C à Daegu, 14°C à Busan et jusqu’à 16°C à Gangneung et sur l’île méridionale de Jeju.Seule ombre au tableau de cette journée quasi-parfaite : la concentration de particules fines a affiché un niveau « mauvais » dans l’ouest.