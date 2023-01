Washington et Tokyo réaffirment leur coopération pour la dénucléarisation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis et le Japon ont condamné les provocations balistiques successives de la Corée du Nord et réaffirmé leur volonté commune de réaliser sa dénucléarisation.C'est ce qu'ont souligné les deux alliés lors de la conférence de presse conjointe tenue hier à Washington à l'issue de la réunion bilatérale des ministres des Affaires étrangères et de la Défense.Le secrétaire d'Etat américain a ainsi évoqué les tirs de missiles hasardeux nord-coréens dont des projectiles de longue portée ayant survolé le pays du Soleil levant. Antony Blinken a ensuite mis en avant la coopération renforcée entre les USA, la Corée du Sud et l’Archipel, pour se défendre et d'exercer la force de dissuasion, conformément à l'engagement tripartite déclaré lors du sommet de ces trois nations en novembre dernier.Quant au chef du Pentagone, il a expliqué que les discussions portaient sur les dossiers liés à la paix et la sécurité des mers de Chine orientale et méridionale ainsi que de Taïwan, et sur la dénucléarisation du royaume ermite. Selon Lloyd Austin, les participants à la réunion à quatre se sont mis d'accord pour ne pas compter leurs efforts destinés à élargir la coopération dans tous les domaines y compris l'espace et le cyberespace, avec la Corée du Sud, l'Australie et d'autres partenaires adhérant à la même cause.De son côté, le ministre japonais des Affaires étrangères a souligné que les deux nations avaient vivement critiqué les provocations balistiques du régime de Kim Jong-un, et confirmé leur engagement à la dénucléarisation complète fixée par les résolutions onusiennes. Yoshimasa Hayashi a également fait part de la volonté commune de consolider la collaboration pour résoudre les problèmes nord-coréens dont l'enlèvement des Japonais par le pays communiste.