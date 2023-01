COVID-19 : le monde politique sud-coréen unanime pour regretter les restrictions de Pékin

Photo : YONHAP News

La Chine ne décolère pas et continue d’imposer des mesures de représailles contre Séoul et Tokyo, qui avaient réinstauré, avant elle, des restrictions anti-COVID pour les voyageurs venant de son territoire.Après la suspension, mardi, de la délivrance de visas de court séjour, Pékin a annoncé hier celle des visas portuaires et de transit sans visa, de 72 à 144 heures, pour les ressortissants sud-coréens et japonais.La classe politique sud-coréenne a exprimé ses regrets. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a appelé l’empire du Milieu à revenir sur sa décision. Dans un commentaire publié hier, un porte-parole de la formation présidentielle a tenu à souligner que si Séoul avait renforcé son contrôle sur les arrivants de Chine pour faire face à la recrudescence de l’épidémie dans le pays voisin, les mesures prises par celui-ci ne sont pas de nature sanitaire et sont donc injustes.La voix du PPP a également dénoncé « une réciprocité facultative » des autorités chinoises. Elle a alors rappelé qu’en 2020, celles-ci avaient interdit l’entrée sur leur sol pour tous les voyageurs au départ du pays du Matin clair, tandis que Séoul n’avait pas fait de même.Même son de cloche du côté du Minjoo. Un porte-parole de la principale force de l’opposition a défendu les mesures prises par le gouvernement, les qualifiant d’inévitables pour protéger ses citoyens. Et de souhaiter que les deux nations trouvent une solution au plus vite, avant que les choses ne s’enveniment.