Sommet Washington-Tokyo : les dossiers sécuritaires et économiques à l’ordre du jour

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida échangeront demain à Washington sur les mesures de réponse aux menaces croissantes pesant sur l'Indopacifique dont le nucléaire nord-coréen.L'agence de presse Reuters citant un haut fonctionnaire américain, a ainsi écrit que le sommet Washington-Tokyo prévu ce vendredi aurait un ordre du jour plutôt complet sur la sécurité et l'économie.Selon cet officier, les discussions porteront sur la sécurité économique dans les domaines clés tels que les semi-conducteurs et les Etats-Unis souligneront la nécessité de la mise en place d'un outil de contrôle et de sécurité approprié pour maintenir leur supériorité technologique.En effet, le Japon avait déjà soutenu les mesures de restrictions américaines, annoncées l'an dernier, relatives à l’exportation des semi-conducteurs vers la Chine.Par ailleurs, le sommet américano-japonais sera l'occasion de discuter sur l'éventuel renforcement du rôle que l'Archipel devra jouer dans la région indopacifique dont la sûreté est menacée par le nucléaire nord-coréen, les capacités militaires chinoises croissantes et l'invasion russe de l'Ukraine.Washington a déclaré son soutien à la modification constitutionnelle annoncée fin 2022 par le gouvernement nippon pour stipuler « la capacité de contre-attaque » face aux menaces balistiques nord-coréenne et chinoise. Une situation inimaginable, toujours selon le fonctionnaire américain, il y a dix ans. Ce dernier a pourtant affirmé que le traité de défense américano-japonais s'étendrait jusqu'au domaine spatial.A la veille du sommet en question, l’entrevue dite « 2+2 » s'est tenu hier entre les chefs de la diplomatie et de la défense des deux nations, pour la coordination préalable des sujets de discussions diplomatiques et sécuritaires.