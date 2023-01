Yoon Suk-yeol évoque la possibilité pour Séoul de se doter de ses propres armes nucléaires

Photo : YONHAP News

Comme chaque début d’année, les ministères présentent au président de la République leurs projets clés à mener à court et à long terme. Hier, c’était au tour de ceux des Affaires étrangères et de la Défense.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a une nouvelle fois souligné les enjeux du « KMPR » ou les représailles massives visant en particulier le leadership nord-coréen, en vue de dissuader Pyongyang de multiplier ses provocations. Il a alors évoqué la possibilité que la Corée du Sud redéploie sur son territoire des armes atomiques tactiques américaines ou encore qu’elle se dote de son propre arsenal nucléaire, si « le dossier atomique nord-coréen devient encore plus grave ».Le chef de l’Etat a cependant pesé ses mots, en disant que pour l’heure, l’option réaliste est la planification et l’exécution conjointes, par Séoul et Washington, de l’exploitation des armes nucléaires des Etats-Unis.Le président Yoon a ainsi insisté sur la nécessité de renforcer la coopération des deux alliés en matière d’actifs atomiques. Cela dit, une attention particulière se porte sur ses paroles concernant l’éventuel armement nucléaire de son pays.Sachez que l’an dernier, les appels de certains conservateurs sud-coréens ont été lancés pour que leur nation fabrique elle aussi ses propres armes nucléaires, même si elle n’en a pas le droit. Cela dit, le dirigeant s’y montrait réservé. Le Bureau présidentiel de Yongsan a lui aussi fait preuve de circonspection sur cette question. De fait, il a détaillé que son occupant avait voulu par là souligner juste l’importance de la dissuasion élargie face à la Corée du Nord.Hier, Yoon a par ailleurs pointé du doigt la politique nord-coréenne menée par son prédécesseur, sous le nom de « processus de paix dans la péninsule », en le qualifiant de « fausse paix ».