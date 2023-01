Panneaux solaires : Joe Biden salue le plan d’investissement de Hanwha en Géorgie

Photo : YONHAP News

Joe Biden a salué le plan du groupe sud-coréen Hanwha, de sa filiale Q Cells plus exactement, de débloquer 3 200 milliards de wons, soit quasiment 2,4 milliards d’euros, pour établir un « hub solaire » en Géorgie aux Etats-Unis.Dans un communiqué publié hier par la Maison blanche, son locataire s’est réjoui que « cette annonce de réaliser le plus gros investissement solaire de l'histoire des USA est une grande nouvelle pour les familles des travailleurs en Géorgie et pour l'économie américaine ». Et d’ajouter que « cet investissement est le résultat direct de son plan économique et de la loi sur la réduction de l'inflation».Selon le successeur démocrate de Donald Trump, le projet créera des milliers d’emplois bien payés et permettra aussi à son pays de rebâtir sa chaîne d’approvisionnement et de réduire le coût de l’énergie propre et sa dépendance aux importations.Plus tôt dans la journée, le conglomérat sud-coréen a dévoilé son plan d’investissement dans la fabrication de panneaux solaires dans l’Etat américain, souhaitant profiter des crédits d'impôts prévus dans le plan climat du dirigeant américain.