Le ministre sud-coréen de la Réunification participe au Forum économique mondial

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification Kwon Young-se accompagnera son président Yoon Suk-yeol lors de son voyage du 14 au 21 janvier aux Emirats arabes unis (EAU) et en Suisse. Il s'agit de son deuxième déplacement à l'étranger depuis sa visite en Allemagne en octobre 2022.Kwon rencontrera le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et d'autres institutions internationales tout comme des organismes non lucratifs. A cette occasion, il demandera un soutien de la communauté internationale au « plan audacieux » de son gouvernement à l'égard de la Corée du Nord.Le ministère de la Réunification a annoncé hier que son ministre assisterait ainsi au Forum économique mondial (WEF) prévu à Davos en Suisse. C'est la première fois que son patron participe au WEF en 18 ans. En 2005, le ministre de l'époque Jeong Dong-young y a adressé un discours liminaire à la clôture du forum, en tant qu'envoyé spécial du défunt président Roh Moo-hyun, pour mettre en avant la résolution pacifique du nucléaire nord-coréen.Par ailleurs, Kwon a invité le 16 décembre dernier des ambassadeurs des principaux pays à Séoul et les directeurs des bureaux sud-coréens des organisations internationales pour demander leur appui afin d'atteindre la dénucléarisation de Pyongyang et la réunification lors de la présentations des mesures politiques à l'égard de la Corée du Nord.