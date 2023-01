Drame d'Itaewon : la commission spéciale de l'enquête parlementaire écoute les familles des victimes

Photo : YONHAP News

La commission spéciale de l'enquête parlementaire sur la bousculade mortelle d'Itaewon a organisé aujourd’hui à l'Assemblée nationale la deuxième réunion publique sur le drame survenu lors du weekend du dernier Halloween.Huit membres des familles des victimes, deux survivants et deux commerçants du quartier y ont participé pour partager leurs témoignages.L'intervention de ces témoins a été succédée par une séance de questions-réponses, durant laquelle le huis clos a été assuré pour les témoins le souhaitant, protégés par un paravent.Cette deuxième audition publique est le résultat de l'accord entre le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et les formations de l'opposition, qui n'étaient pas parvenus à convenir pour organiser une troisième audition, en raison de leur désaccord sur les personnes à convoquer.Le Minjoo, la première force de l'opposition, avait demandé la convocation de hauts fonctionnaires dont le ministre de l'Intérieur Lee Sang-min. Une requête pourtant refusée à cause de l'opposition du parti au pouvoir.La commission spéciale envisage de rédiger un compte-rendu de ses activités et l'adopter le 17 janvier, au plus tard.