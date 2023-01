Washington soutient « la capacité de contre-attaque » du Japon

Photo : YONHAP News

A la veille du sommet américano-japonais prévu ce vendredi à Washington, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux nations se sont rencontrés hier dans la capitale américaine.Le secrétaire d'Etat américain a annoncé bien accueillir la décision de l'Archipel de stipuler « la capacité de contre-attaque » dans la loi et de doubler le budget alloué à la défense d'ici 2027.Antony Blinken a également estimé que face au grand défi stratégique que la Chine représente, le renforcement de la capacité de défense nippone contribuerait à la construction d'un nouvel ordre international.Le chef de la diplomatie américaine a ajouté que les unités de l'infanterie de la marine américaine expéditionnaires à Okinawa au Japon seront remplacées par un régime côtier naval, doté de la capacité opérationnelle. L'élargissement de la présence militaire américaine dans cette île, située près de Taïwan, aurait l'objectif de contourner d'éventuelles provocations chinoises.Son homologue nippon, Yoshimasa Hayashi, a vivement condamné les tirs balistiques nord-coréens avant de souligner la nécessité de la dissuasion élargie américaine tout comme la coopération tripartite bien solide entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon.Les deux ministres en ont également profité pour réaffirmer leur volonté commune de dénucléariser la Corée du Nord.Les résultats du sommet américano-japonais de demain devront avoir un impact non négligeable sur la collaboration sécuritaire entre Seoul, Washington et Tokyo.