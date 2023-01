Une boîte laquée et nacrée de la dynastie Joseon retourne dans sa pays natale

Photo : YONHAP News

L'un des rares objets laqués et nacrés, créés à la moitié de la dynastie Joseon, est retourné sur sa terre natale. Il s'agit d'une quintessence de l'artisanat de la laque associée à la nacre datant du XVIe siècle.Les lotus et les tiges rampants de diverses formes chatoient sur la boîte nacrée. Ces grands motifs ont l'air de danser à un rythme dynamique, tout en laissant la beauté suprême du vide.Cet objet présente des caractéristiques différentes des laques nacrées du royaume de Koryo, qui a précédé la dynastie Joseon. D'une longueur de 46 cm et d'une largeur de 31 cm, la pièce aurait servi de boîte pour conserver des objets de valeurs ou de papeterie.Selon Lee Yong-jin, chercheur du Musée national de Corée, elle aurait été fabriquée au XVIe siècle, à en juger par les dessins inscrits sur le couvercle et la technique selon laquelle des nacres, incrustées à coups de marteau, laissent des fissures sur les motifs.S'il existe encore des dizaines d'objets nacrés créés au royaume de Koryo ou à la fin de la dynastie Joseon, seulement quatre du genre restent aujourd'hui de la période médiane de Joseon. Et l'un de ces quatre est revenu sur le sol coréen.La boîte en question a été acquise au début des années 1990 aux Etats-Unis par un Japonais aux enchères de Christie's. Suite à la mort de ce collectionneur, elle a été de nouveau mise aux enchères et a été rachetée par un groupe de patronage constitué de jeunes hommes d'affaires du pays du Matin clair.Jo Hyeon-sang, le président de l'Association des jeunes amis du Musée (YFM) s'est dit extrêmement honoré de pouvoir contribuer à l'acquisition de ce patrimoine si précieux.La restitution de cette rareté nacrée fera avancer les études sur l'évolution de l'art de nacres des périodes du royaume de Koryo jusqu'à la fin de la dynastie Joseon.