Travail forcé : le gouvernement sud-coréen officialise l’indemnisation indirecte

Photo : YONHAP News

Séoul a officialisé son intention d’indemniser les victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par des entreprises japonaises pendant la Seconde guerre mondiale par le biais d’un tiers, et non pas par ces firmes nippones.Cette annonce a été faite lors d’un débat public sur les modalités de dédommagement, organisé aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères. Sa directrice générale pour l’Asie-Pacifique Seo Min-jeong a expliqué que cette question était plus difficile à résoudre que plusieurs autres contentieux mémoriels qui préoccupent les deux pays voisins.Le ministère a alors reconnu que la monétisation des brevets et des marques détenus en Corée du Sud par les sociétés concernées de l’archipel ne permettrait pas d’indemniser suffisamment les anciens travailleurs. Selon Seo, ces entreprises retirent leurs actifs et leurs activités au pays du Matin clair après que la justice de celui-ci a ordonné de les monétiser pour verser un dédommagement aux plaignants.La diplomate a détaillé que beaucoup avaient finalement plaidé pour l’indemnisation par l’intermédiaire de la Fondation dédiée du ministère de l’Intérieur, car la création d’une nouvelle entité nécessitera du temps et de l’argent. Elle n’a pour autant pas fait mention des éventuelles excuses de la part des groupes japonais qui avaient exploité les Coréens en temps de guerre, ni de leur participation à la collecte des fonds à lever.