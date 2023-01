Photo : YONHAP News

La Corée du Sud observe depuis quelques jours un épisode de chaleur. Le thermomètre a encore été élevé ce jeudi pour la saison. Il a franchi les 10°C sur tout le territoire avec entre autres, 12°C à Séoul, 14°C à Daejeon, 15°C à Daegu, 16°C à Busan et sur l’île méridionale de Jeju et la maximale à Gangneung et Ulsan, avec 17°C.Le ciel a encore été radieux. Les habitants du pays du Matin clair ont pu profiter de nouveau de la journée, rappelant celle de début de printemps. Cependant, les conditions météorologiques vont se dégrader.En effet, Météo-Corée prévoit le retour de la pluie cette nuit, à l’échelle nationale. Ces précipitations devraient se prolonger tout au long de ce vendredi.