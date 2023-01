Travail forcé : les victimes réagissent violemment à la possible option d’indemnisation de Séoul

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Séoul a annoncé hier envisager l’indemnisation indirecte des sud-Coréens forcés de travailler dans les usines d’entreprises japonaises durant la Seconde guerre mondiale. Il s’agit plus précisément de recevoir des contributions financières de firmes sud-coréennes, et non celles de l’Archipel, pouvant servir à les dédommager. Cela a aussitôt provoqué l’indignation de ces victimes et des associations qui les défendent.Le chef de l’un de ces groupes civiques de soutien, Lee Guk-eon, a critiqué l’administration de Yoon Suk-yeol pour avoir réduit « cette question de violation des droits de l’Homme à celle d’un simple versement d’argent ». Pour lui, les conglomérats japonais condamnés pour l’exploitation de ces anciens travailleurs doivent présenter, les premiers, des excuses pour le passé, et le paiement du dédommagement est d’ordre secondaire.Toujours selon Lee, l’option proposée par l'exécutif vient reconnaître le point de vue de Tokyo, qui n’accepte pas le verdict rendu en 2018 par la Cour suprême sud-coréenne. Celle-ci avait alors ordonné à deux géants japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) et Mitsubishi Heavy Industries de verser des dédommagements aux plaignants, parmi eux Yang Geum-deok.Agée de 94 ans, cette dernière n’a pas caché sa colère. Elle a déclaré ne voir aucune raison de toucher l’argent venant des sociétés de son pays, avant de réitérer son souhait de recevoir le pardon de l’Archipel.Au lendemain de l’annonce de la solution, jugée la plus plausible par Séoul, le ministre japonais des Affaires étrangères s’est d’abord abstenu de la commenter.Selon la radio-télévision nippone NHK, actuellement en voyage aux Etats-Unis, Yoshimasa Hayashi s’est contenté de dire que Tokyo travaillera en étroite communication avec le gouvernement sud-coréen afin de développer davantage les relations bilatérales, et ce en se basant sur celles d’amitié et de coopération tissées depuis la signature du traité de 1965.En étroite communication, justement. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue japonais ont eu aujourd'hui une conversation téléphonique. A cette occasion, Park Jin et Hayashi se sont mis d’accord pour échanger avec rigueur afin de développer d’une part les relations Séoul-Tokyo et de résoudre d’autre part les dossiers qui les préoccupent.