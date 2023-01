L'ex-patron de Ssangbangwool devrait rentrer la semaine prochaine

Photo : KBS News

L'ancien président du groupe Ssangbangwool devrait finalement rentrer en Corée du Sud en début de semaine prochaine, alors qu’il était attendu avant ce dimanche. Kim Seong-tae avait été arrêté mercredi avec le patron actuel, Yang Seon-gil, dans un club de golf, situé au nord de Bangkok, en Thaïlande, alors qu’il était en cavale depuis huit mois.D’après des sources juridiques, l’ancien patron de la grande entreprise spécialisée dans les sous-vêtements, a été entretemps condamné à une amende pour son séjour en situation irrégulière par les autorités thaïlandaises.Au début, Kim a nié tout soupçon pesant sur lui. Mais il a décidé de rentrer suite aux pressions du Parquet ordonnant un mandat d’arrêt contre plusieurs cadres du groupe incriminé. Pour cela, il a demandé un passeport temporaire en urgence, le sien étant invalide après la diffusion d'une notice rouge par Interpol. Or, la délivrance prendrait plusieurs jours en raison des procédures administratives nécessaires auprès des autorités locales et sud-coréennes.Pour rappel, Kim et Yang sont soupçonnés d’avoir été impliqués dans plusieurs affaires judiciaires contre le groupe Ssangbangwool : manipulation des cours boursiers, versements de pots-de-vin, transfert illégal de fonds vers la Corée du Nord ou encore prise en charge illégale des honoraires des avocats de Lee Jae-myung, l’actuel chef du Minjoo, pendant plusieurs années depuis 2018.