Kurt Campbell : Pyongyang n’envoie aucun signal de dialogue

Photo : YONHAP News

Cette année encore, la Corée du Nord devrait poursuivre ses provocations. C’est une estimation avancée par le coordinateur pour les affaires indopacifiques au Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche.Lors de son intervention devant un colloque organisé hier par le Centre des études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank basé à Washington, Kurt Campbell a indiqué que les Etats-Unis avaient essayé d’appliquer nombre de stratégies dans le cadre de son engagement vis-à-vis du pays communiste, mais que celui-ci les avait ignorées pour multiplier ses tirs de missiles et ses rhétoriques belliqueuses.Campbell a ensuite ajouté que le régime de Kim Jong-un ne semblait pas se préoccuper des démarches diplomatiques avec les USA, ni avec son voisin du Sud et le Japon. Selon lui, Pyongyang ne montre aucun signe de dialogue, même par l’intermédiaire de son protecteur chinois.L’ambassadeur de Corée du Sud à Washington, présent lui aussi au débat, a tenu des propos identiques. Cho Tae-yong en a profité pour évoquer la situation économique en difficulté dans le nord de la péninsule.