Marché américain des CD : la k-pop occupe 7 places dans le Top 10

Les idoles de la k-pop ont conquis une grande part du marché des albums physiques aux Etats-Unis. Selon le rapport annuel publié mercredi par Luminate, autrefois appelé Nielsen Music, sept albums sud-coréens ont figuré dans le classement des dix CD les plus vendus en 2022.Parmi les artistes de la musique populaire coréenne, c’est BTS qui récolte le meilleur résultat. Le septuor arrive au deuxième rang du Top 10 avec leur album « Proof » et 413 000 exemplaires vendus aux USA. Ensuite, TOMORROW X TOGETHER (TXT) occupe la troisième place avec « Minisode 2: Thursday's Child » avec 227 000 unités.Ensuite, on retrouve Stray Kids avec « ODDINARY » au cinquième rang et le même boys band avec « MAXIDENT » au septième, tandis que le girls band TWICE avec « BETWEEN 1&2 » occupe la sixième place.Enfin, ENHYPEN arrive au huitième rang avec « MANIFESTO : DAY 1 » et NCT 127 au dixième avec « 2 Baddies ».