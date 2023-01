Les journalistes de MBC sont de nouveau autorisés à monter dans l’avion présidentiel

Photo : YONHAP News

Les relations tumultueuses entre Yoon Suk-yeol et MBC se sont-elles apaisées ? Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé avoir décidé d’autoriser cette fois les journalistes de la chaîne de télévision nationale à monter, avec leurs confrères, dans l’avion présidentiel lors de la tournée du chef de l’Etat aux Emirats arabes unis et en Suisse, qui débutera demain.Le groupe de radio-télévision public a été informé hier de cette décision. Ses journalistes avaient pourtant été refusés dans le même appareil, lors du déplacement de Yoon au Cambodge et en Indonésie, en novembre dernier.Le Bureau de Yongsan a alors justifié cette mesure discriminatoire par la diffusion, sur la chaîne, des informations portant atteinte aux intérêts nationaux. A ce propos, son locataire s’est défendu, en personne lors d’un échange matinal avec la presse, de l’avoir imposée en raison « des fausses nouvelles et d’une conduite extrêmement malicieuse en vue de semer la zizanie dans les relations d’alliance avec Washington, qui est le pivot de la sécurité nationale ».Les tensions entre le dirigeant et la télévision étaient à leur plus haut niveau en septembre, lorsque la seconde a diffusé des images montrant le premier en train de faire des commentaires indécents avec ses conseillers, pour insulter apparemment le Congrès américain. C’était après un bref entretien avec son homologue américain Joe Biden en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, à New York.