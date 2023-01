COVID-19 : 98 % des sud-Coréens auraient développé des anticorps

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 39 726 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en Corée du Sud, dont 137 importées. Il s’agit d’une baisse de 4 227 en un jour et d’un recul de 17 228 en glissement hebdomadaire, soit le plus bas niveau pour un vendredi depuis 11 semaines. Quant au nombre de patients hospitalisés en soins intensifs, il a atteint 511 individus pour rester supérieur à la barre des 500 depuis 27 jours.Pourtant la flambée des contaminations au coronavirus en Chine reste toujours préoccupante. Parmi les 1 628 voyageurs en provenance de l’empire du Milieu, qui ont foulé hier le territoire sud-coréen, 229 se sont soumis au test PCR à l’aéroport international d’Incheon, et 29 d’entre eux se sont révélés positifs. Toutefois, le taux de positivité a baissé de 0,5 point en un jour pour s’établir à 12,7 %. Pour rappel, il avait grimpé jusqu’à 31,4 % le 4 janvier dernier avant que la présentation des tests négatifs préalables soit rendue obligatoire dès le lendemain.Pendant ce temps-là, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a publié les résultats de sa deuxième étude sur l’immunisation contre le COVID-19 menée auprès de 7 528 individus du 7 au 22 décembre dernier. 98,6 % d’entre eux ont développé des anticorps contre le virus. Ce chiffre est proche de celui de la première étude réalisée en septembre 2022, à savoir 97,6 %.