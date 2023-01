Les prix à l’importation et à l’exportation chutent en décembre

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à l’importation a reculé encore en décembre, donc pour le deuxième mois de suite. C’est ce que montrent les statistiques publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Le mois dernier, l’indice en question est retombé à 138,63, en baisse mensuelle de 6,2 %. Il s’agit de la plus forte chute depuis janvier 2015.Les cours des matières premières, en particulier des produits minéraux, ont enregistré la plus importante régression : -9,9 %.La banque centrale explique ce repli par la remontée de la valeur de la devise sud-coréenne face à celle du dollar américain et la baisse du prix à l’international du pétrole. Effectivement, en décembre, les cours du Dubaï Light, le brut qui sert de référence en Asie, ont dévissé de 10,5 % par rapport au mois précédent à 77,22 dollars le baril, et le won s’est envolé de 5 % face au billet vert. Un dollar valait alors 1 296,22 wons.Quant à l’indice des prix à l’exportation, il a lui aussi baissé en décembre : -6 % en glissement mensuel, soit le plus important déclin en 13 ans et huit mois.