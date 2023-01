Photo : YONHAP News

Le dimanche 22 janvier, c’est le Jour de l’an selon le calendrier lunaire. A partir de la veille, les sud-Coréens auront droit à quatre jours de congés. Ils en profiteront tout d’abord pour aller retrouver leurs familles dans leur village natal. Afin de prévenir la propagation du COVID-19, des centres de dépistage seront installés dans six aires de repos des autoroutes dont Ansung dans la province de Gyeonggi. Ils pourront y faire un test PCR et ce gratuitement.Seollal, c’est aussi l’occasion de retrouver les parents hébergés dans les Ehpad. Pour leur rendre visite, il faut se faire tester à l’avance et présenter un résultat négatif. Si le résident est complètement vacciné, il pourra aussi sortir de la maison de retraite médicalisée.