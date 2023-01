Le président Yoon va s’envoler samedi pour les Emirats arabes unis

Photo : YONHAP News

Le président de la République va s’envoler demain pour les Emirats arabe unis, où débute sa première tournée à l’étranger de l’année 2023 qui l’emmènera également en Suisse.D’après le Bureau présidentiel de Yongsan, c’est à l’invitation de son homologue émirati Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, que Yoon Suk-yeol y effectue du 14 au 17 janvier une visite d’Etat. C’est la première fois depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, en 1980, qu’un numéro un sud-coréen en fait une. Au programme : un sommet, un déplacement à la centrale nucléaire de Barakah, construite par la Corée du Sud, ou encore une visite à l’unité Akh, un contingent militaire sud-coréen dépêché dans la région.Le chef de l’Etat sera également accompagné d’une délégation économique composée de quelque 100 entreprises. Environ 70 % d’entre elles seraient de taille moyenne. Ce qui montre la volonté de Séoul de promouvoir les échanges avec les Emirats arabe unis non seulement dans les secteurs conventionnels mais aussi de la défense, des TIC ou encore des jeux vidéo et des contenus immersifs.Mardi prochain, le président Yoon est attendu à Zurich où une rencontre avec les expatriés est prévue. Et enfin les 18 et 19 janvier, il assistera au Forum économique mondial de Davos où il doit prononcer un discours. En Suisse, il ne ménagera pas ses efforts pour promouvoir la candidature de la Corée du Sud à l'organisation de l'Exposition universelle de 2030 à Busan.