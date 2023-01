Séoul s’intéresse à l’éventuel discours de Kim Jong-un devant l’Assemblée populaire suprême

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord organisera, le 17 janvier prochain, une nouvelle réunion de l’Assemblée populaire suprême (APS). Son dirigeant Kim Jong-un prononcera-t-il un discours de politique générale devant l’organisme faisant office de Parlement ?Séoul suivrait de près l’évolution de la situation en la matière. C’est ce qu’a déclaré la porte-parole adjointe du ministère de la Réunification, Lee Hyo-jung, interrogée aujourd’hui à ce sujet lors d’un point de presse régulier. Et elle a ajouté que Kim III a déjà fait un tel exercice au cours de la 7e réunion de la 14e APS, qui s’est tenue en septembre dernier.Pour rappel, le leader nord-coréen a participé presque assidûment aux rassemblements de l’Assemblée populaire suprême à partir de 2019. Lors de sa présence en septembre dernier, il a déclaré haut et fort que son pays allait légiférer l’arme atomique, et cela a été fait.Par ailleurs, l’ASP a annoncé les dossiers qui seront à l’ordre du jour pour sa prochaine réunion, la 8e. Elle prévoit de rendre compte des activités menées par le régime et de rapporter l’exécution budgétaire de 2022, de définir les missions à accomplir et de présenter le projet de loi de finances pour cette nouvelle année, ainsi que d’adopter la loi relative à la protection de la langue culturelle de Pyongyang, entre autres.