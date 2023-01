Les groupes d’amitiés parlementaires Corée du Sud-Japon tiennent une réunion à Tokyo

Photo : YONHAP News

Le groupe d’amitié parlementaire Corée du Sud-Japon a envoyé ses représentants à Tokyo afin de rencontrer des députés de son homologue japonais. C’est son président, Chung Jin-suk, du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, qui a dirigé cette mission.La délégation s’est rendue aujourd’hui au siège de la Chambre des représentants de l’Archipel. Au cours de ce rendez-vous, les deux parties ont discuté du sujet le plus brûlant actuel, à savoir celui des travailleurs coréens enrôlés dans les usines d’entreprises nipponnes durant la Seconde guerre mondiale.Selon des participants, le groupe d’amitié parlementaire Japon-Corée du Sud, le côté japonais, a évoqué la nécessité de résoudre ce dossier. Et Seo Young-kyo, élue du Minjoo, la première force d’opposition, a souligné qu’il faudrait régler les questions historiques désolantes pour développer des relations bilatérales tournées vers l’avenir. Avant d’ajouter qu’il était primordial d’engager un « dialogue sincère » vu les douleurs subies par les victimes du travail forcé et de l’esclavage sexuel imposés par l’armée nippone impérialiste.Par ailleurs, les représentants des groupes d’amitié parlementaires ont discuté des projets communs à mener par les deux pays. Il s’agit entre autres d’organiser une cérémonie célébrant le 25e anniversaire de la déclaration adoptée en 1998 par le président sud-coréen d’alors Kim Dae-jung et le Premier ministre japonais de l’époque Keizo Obuchi, prônant un nouveau partenariat des deux voisins à l’horizon du XXIe siècle.La délégation sud-coréenne devrait rencontrer, cet après-midi, le Secrétaire général du Cabinet du Japon, Hirokazu Matsuno, et le vice-président du Parti libéral démocrate (PLD), la formation au pouvoir, Taro Aso, qui était Premier ministre entre 2008 et 2009.