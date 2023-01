Météo : le ciel s’abat sur le pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

La fin de semaine a été témoin d'un revirement météorologique inattendu. Depuis la nuit de jeudi à vendredi, la Corée du Sud est touchée par des averses diluviennes à l’échelle nationale et celles-ci ont perduré tout au long de la journée. Le ciel a donc été très couvert aujourd'hui et un épais brouillard s’est formé dans plusieurs villes, dont Séoul.Ce week-end, la neige va s’inviter aux intempéries. Samedi, certaines parties dans le nord, notamment la capitale, et des régions de l’est enregistreront des chutes de flocons. Le reste du pays sera sous la pluie. Dimanche, la neige va se généraliser. Les précipitations matinales dans le sud-ouest deviendront solides et blanches. Et seules la région métropolitaine et l'extrême sud-est ne seront pas concernés par cet épisode neigeux.Météo-Corée prévoit, d’ici dimanche, jusqu’à 70 cm de neige dans la province de Gangwon, située dans le nord-est du territoire. Les habitants de Séoul, eux, pourraient voir sous leurs pieds entre 1 à 3 cm. A propos d'aujourd’hui, elle a émis un avertissement de « fortes pluies » dans les montagnes de l’île méridionale de Jeju, entre autres. En effet, environ 300 mm de précipitations s’est abattu dans cette zone.Au sujet des températures, une chute considérable va être recensée entre vendredi et dimanche. Aujourd’hui, le mercure a affiché 11°C à Séoul, 13°C à Daejeon, 14°C à Gangneung et Daegu. Plus au sud, il a dépassé les 15°C avec par exemple, 17°C à Busan et 18°C à Jeju. Lors du dernier jour de la semaine, la différence sera violente : 3°C dans la moitié nord, de 5 à 8°C dans l’autre moitié et 12°C à Jeju.