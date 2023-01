Seollal : bouchons attendus entre 11h et 21h dimanche

Photo : YONHAP News

Seollal arrive à grands pas au pays du Matin clair. En effet, la fête du Nouvel an lunaire tombe cette année le dimanche 22 janvier. Les sud-Coréens seront nombreux à se rendre dans leurs régions natales pour célébrer le culte traditionnel appelé « charye ».Comme la population disposera seulement d’un weekend prolongé, les pics de ralentissements routiers sont attendus le jour même de Seollal, à partir de 11h jusqu’à 21h, sur les principaux axes routiers, y compris notamment l’autoroute reliant Séoul à Busan dans le sud-est.Dans le sens inverse, c’est-à-dire les voies où les voyageurs regagneront leur résidence principale, des embouteillages seront formés dans certains tronçons dès le lendemain du Nouvel an lunaire, donc lundi prochain, entre 11h et 17h.En amont de ces festivités de quatre jours, la ville de Séoul a conseillé aux automobilistes d’utiliser son système de renseignement intelligent sur les trafics de transport en temps réel, baptisé « TOPIS », afin d’éviter les bouchons.