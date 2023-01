L’ex-députée Na Kyung-won révoquée de ses deux postes

Photo : YONHAP News

Le président de la République a révoqué Na Kyung-won de ses fonctions de vice-présidente de la Commission présidentielle chargée des politiques du vieillissement de la société et de la faible natalité, et d’ambassadrice du climat et de l’environnement.C’est ce qui a été annoncé vendredi dernier par la secrétaire principale des affaires de presse. Kim Eun-hye a déclaré brièvement que la présidence avait étudié plusieurs causes de manière globale de ce licenciement, sans donner d’explication détaillée.L’ancienne députée avait fait part lundi dernier de son intention de se retirer de son poste, après avoir subi des divergences d’opinions avec le Bureau présidentiel de Yongsan autour des politiques de soutien de la fécondité. Ce dernier n’avait cependant pas affiché clairement sa position en disant que l’annonce de l’intention de démissionner ne correspondait pas à la procédure administrative. Na a donc déposé sa lettre de démission vendredi matin.Au même jour, Na a été licenciée de son poste de vice-présidente de la commission mais aussi de celui d’ambassadrice du climat et de l’environnement. Le Bureau de Yongsan a déclaré l’avoir « relevée de ses fonctions » au lieu de dire « avoir accepté son intention de démissionner ou sa lettre de démission ».Yoon Suk-yeol a désigné Kim Yeong-mi, professeure à l’université de Dongseo et membre permanente actuelle de la commission, comme vice-présidente de celle-ci, et Cho Hong-sik, professeur de la Faculté de droit de l’université nationale de Séoul et ancien ambassadeur pour la coopération environnementale, comme représentant diplomatique du climat et de l’environnement.Leur nomination sera examinée par le conseil des ministres la semaine prochaine. Le chef de l’Etat donnera ensuite son approbation durant sa visite aux Emirats arabes unis.