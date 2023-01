Biden et Kishida s’engagent à nouveau pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Le président américain Joe Biden et son homologue japonais Fumio Kishida ont confirmé l’engagement pour la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont tenu ces propos dans un communiqué commun publié à la suite du sommet qui s’est tenu vendredi dernier à la Maison blanche à Washington.Les deux dirigeants ont déclaré que l’Indopacifique était confronté aux défis croissants, allant de la violation de l’ordre international de la Chine jusqu’à la provocation de la Corée du Nord. Ils étaient convenus dans ce contexte de relever d’un cran la coopération entre Séoul, Washington et Tokyo dans le domaine de la sécurité et de l’économie.En ce qui concerne l’invasion de la Russie en Ukraine, les deux hommes ont indiqué s’opposer fortement à la tentative de changer le statu quo mondial par la force, et que cette situation demandait aux USA et au Japon de continuer à renforcer leur capacité respective et commune.Enfin, sur le sujet de Taïwan, Biden et Kishida ont souligné que leur position de base restait la même, et que le maintien de la paix et de la stabilité du détroit de Taïwan était indispensable pour la sécurité et la prospérité de la communauté internationale.