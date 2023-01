Les Emirats arabes unis décident d’investir 30 milliards de dollars en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les Emirats arabes unis ont décidé d’investir pas moins de 30 milliards de dollars en Corée du Sud lors du sommet tenu hier entre le chef de l'Etat sud-coréen et son homologue émirati.Aujourd'hui, Yoon Suk-yeol poursuivra sa visite d’Etat au pays du golfe Persique. Il va participer au forum d’affaires Corée-Emirats arabes unis. Il s’agit d’un événement organisé pour discuter des exportations et des investissements avec une centaine d’entreprises qui l'ont accompagné lors de son déplacement.Avant ça, la diplomatie économique de Yoon a donc déjà porté ses fruits lors de ses échanges avec Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Le dirigeant sud-coréen a souligné la nécessité de renforcer et élargir les relations entre les deux pays. Durant leur entretien, Abou Dhabi a décidé un gros investissement d’une valeur de 30 milliards de dollars au pays du Matin clair. Des firmes sud-coréennes dans l’énergie, les centrales nucléaires, l’hydrogène, l’énergie solaire photovoltaïque et la défense en feront l’objet.Séoul s’attend à ce que cette enveloppe conséquente contribue au renforcement de la compétitivité des sociétés prometteuses à l’échelle internationale et au développement du marché des capitaux national. Il a fait savoir que le président des Emirats arabes unis avait pris sa décision, en déclarant que « la Corée du Sud tenait toujours sa parole coûte que coûte ».Dans ce contexte, un total de treize mémorandums d’entente ont été conclus pour renforcer la coopération bilatérale en matière de centrales nucléaires, d’énergie, et de défense, entre autres. Alors qu’il reste à voir si ces engagements seront réellement honorés, l’administration Yoon a montré son optimisme en affirmant qu’Al Nahyan avait promis lui-même ces investissements.