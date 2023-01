Le ministre de la Réunification entend relancer à tout prix la discussion avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification souhaite renouer le dialogue avec la Corée du Nord cette année par tous les moyens possibles. Kwon Young-se a affiché cette intention hier dans une émission de la chaîne gouvernementale KTV, précisant que ce qui est le plus urgent dans la relation intercoréenne maintenant est d’engager la discussion.Selon le haut fonctionnaire, le dialogue doit être rétabli d’abord dans des domaines plus abordables comme l’agriculture et le climat, et ce processus est essentiel pour entamer le chemin vers la dénucléarisation.Kwon a prévu que Pyongyang devrait poursuivre ses provocations cette année en estimant que faire pression sur Séoul lui permettra d’élargir sa marge de manœuvre. Il a ensuite déclaré que le royaume ermite a versé près de 1 000 milliards de wons, soit 747 millions d’euros, dans ses bravades. Avant d’ajouter que cette somme considérable pourrait régler la pénurie alimentaire dans le pays communiste.Toujours d’après le ministre, le « projet audacieux » destiné à la Corée du Nord de l’administration de Yoon Suk-yeol vise à amener celle-ci à la table des discussions afin de dénucléariser la péninsule coréenne. Il a expliqué que ce dispositif était déjà sur les rails d’autant que le gouvernement déployait ses efforts pour y parvenir.Kwon a également indiqué prendre le relais de certaines politiques de réunification de l’ancien exécutif comme les accords conclus entre les deux Corées.