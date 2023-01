Séoul et Abou Dhabi renforceront leur coopération dans l’industrie, l’énergie et la défense

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Emirats arabes unis ont décidé de renforcer leur coopération dans l’industrie, l’énergie, le commerce et les investissements à l’occasion de la visite du président de la République au pays du Moyen-Orient.Dans ce cadre, les gouvernements et des entreprises des deux pays ont signé un total de sept déclarations communes et mémorandums d’entente en la matière.Le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie Lee Chang-yang et son homologue émirati Sultan Ahmed al-Jaber ont conclu le SPIAT, un accord de partenariat stratégique sur l’industrie et les technologies avancées et une déclaration commune sur le CSEP, un partenariat stratégique global sur la coopération énergétique qui consiste à coopérer dans cinq domaines, dont l’accélération de la zéro émission nette de CO2 des centrales nucléaires, l’économie des hydrocarbures et la décarbonisation de l’industrie.La Kepco, la plus grande société publique d’électricité sud-coréenne, et l’opérateur de centrales nucléaires Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) ont signé un autre mémorandum d’entente sur la zéro émission nette de gaz à effet de serre avec la Société d'énergie nucléaire des Emirats arabes unis (ENEC).De son côté, la Korea National Oil Corporation (KNOC), s'est entendu avec la compagnie pétrolière Abou Dhabi National Oil Company (ADNOC) sur un contrat pour un projet de mise en réserve de pétrole, ce qui permettra au pays du Matin clair d’avoir la priorité sur l’achat de quatre millions de barils des Emirats arabes unis en cas de crise pétrolière.De plus, les deux nations ont également signé hier un mémorandum d’entente en matière de défense. C’est ce qui a été annoncé aujourd’hui par l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA).Les deux chef de l'Etat, Yoon Suk-yeol et Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, ont assisté eux aussi à la signature de l’accord entre la DAPA et le Conseil économique de Tawazun dans la capitale émiratie. L’Administration a expliqué que ce mémorandum renforcerait les relations de partenaires stratégiques spéciaux entre les deux pays et développerait une réelle coopération entre les autorités d’acquisition de défense. La DAPA et le Tawazun poursuivront leurs efforts pour mener des investissements et des études, ainsi que pour développer des technologies conjointement.Pour rappel, Séoul avait signé en janvier 2022 un contrat d’une valeur de 3,5 milliards de dollars avec Abou Dhabi pour exporter des missiles sol-air Cheongung II.