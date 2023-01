Pyongyang : la réunion de l’Assemblée populaire suprême attire l’attention

Photo : YONHAP News

Alors que Pyongyang a déclaré renforcer son arsenal nucléaire cette année, les yeux sont rivés sur la 8e session de l’Assemblée populaire suprême (APS), le Parlement nord-coréen. Le mois dernier, son comité permanent a décidé d’organiser cette réunion le 17 janvier, à savoir demain.Le gouvernement sud-coréen reste attentif à ce rassemblement, notamment à la possibilité de la présence du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce dernier n’est pas député, mais s’est souvent exprimé sur les enjeux actuels à travers un discours. Il est donc fort probable qu’il véhicule, à cette occasion, un message vis-à-vis deSéoul, d’autres pays étrangers ainsi que son projet lié au développement nucléaire.L’attention est d’autant plus grande que le royaume ermite aggrave les tensions sur et autour la péninsule coréenne. L’an dernier, il a tiré quelque 70 missiles balistiques et a tenu des propos menaçants envers son voisin lors de la réunion plénière du Parti des travailleurs.Néanmoins, la possibilité de l’absence de Kim III n’est pas écartée. Parce que le rassemblement de l’APS sert principalement à ratifier les déterminations du parti unique du pays et que Pyongyang prépare un grand événement pour le 75e anniversaire de la fondation de son armée le 8 février.