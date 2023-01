Nouvel an lunaire : 81,4 % des sociétés interrogées fermeront leurs portes pendant quatre jours

Photo : YONHAP News

Plus de huit entreprises sur dix proposeront quatre jours de congés pour les vacances du Nouvel an lunaire, du 21 au 24 janvier. Ce résultat provient d'une enquête menée par la Fédération coréenne des entreprises (KEF) auprès de 785 sociétés qui comptent plus de cinq employés. Elles étaient 11,2 % et 7,4 % à prévoir de fermer leurs portes respectivement pendant plus de cinq jours et quatre jours ou moins durant cette fête nationale.A l’occasion de Seollal, 67 % des entreprises interrogées projettent de donner une prime à leurs salariés, soit 1,9 point de moins que l’année précédente. Alors que 89,6 % d’entre elles comptent garder un montant similaire à celui d’avant, seulement 6,7 % ont répondu qu’elles donneraient un plus gros bonus que l’an dernier.Pourtant, plus de la moitié (53,8%) des firmes sondées ont estimé que la conjoncture économique s’était dégradée par rapport au Nouvel an lunaire de l’année dernière. Seulement 4,5 % ont déclaré avoir observé une amélioration.