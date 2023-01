La Corée du Sud compte de moins en moins d’habitants depuis 3 ans

Photo : YONHAP News

La population sud-coréenne est en baisse pour la troisième année de suite. Selon le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le nombre d’habitants recensés dans le registre des résidents s’est établi à 51,4 millions le 31 décembre 2022, soit un recul de 0,39 % en glissement annuel.Cette baisse s’explique non seulement par le déclin démographique naturel, mais aussi la suppression du registre des individus dont la résidence est inconnue pendant une longue période.Par sexe, les femmes sont plus nombreuses que les hommes avec 165 000, un record jamais atteint depuis que la population féminine a dépassé celle masculine en 2015.Un autre phénomène à noter, les personnes vivant seules gagnent du terrain. Elles représentent désormais 41 % de tous les ménages avec 9,7 millions. Désormais un foyer est composé en moyenne de 2,17 membres, le niveau le plus bas de l’histoire du pays.Par tranche d’âge, les quinquagénaires ont affiché la proportion la plus élevée avec 16,7 %. Depuis que la Corée du Sud est devenue une société vieillissante en 2017, le nombre des plus de 65 ans continue à augmenter pour peser 18 % de la population totale à la fin de 2022.Six régions étaient classifiées comme une « société super âgée », où les séniors représentent plus de 20 % de la population. Sont concernées notamment les provinces de Jeolla, de Gyeongsang du Nord et de Gangwon.Seule cinq collectivités locales ont connu une croissance démographique, avec entre autres la province de Gyeonggi, et les villes d’Incheon et de Sejong.Le vice-ministre Han Chang-seob a affirmé que le gouvernement mobilisait tous ses efforts pour faire face au dépeuplement, qui constitue un grand défi national.