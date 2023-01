Des anciens chercheurs de semi-conducteurs vendent des technologies clés vers la Chine

Photo : KBS News

Des anciens chercheurs de Semes, une filiale de Samsung Electronics, ont été traduits en justice pour fuite de technologies vers la Chine. Il s’agit de plans d’un équipement de séchage de wafers, des disques très fins de matériau semi-conducteur, utilisé pour produire des circuits intégrés, désignés comme des technologies clés nationales.Pour rappel, Semes avait mis au point pour la première fois au monde cet équipement destiné à laver des wafers à l’aide de CO2 à haute température et haute pression.Le Parquet du district de Suwon a fait savoir aujourd’hui que cinq ex-chercheurs seraient jugés pour violation de la loi sur la protection des technologies industrielles. Ils avaient quitté leur entreprise en 2019 et auraient établi une firme d’équipements pour les semi-conducteurs afin d’obtenir illégalement des documents confidentiels et les transmettre vers l'empire du Milieu.Il s’est avéré que la filiale de Samsung avait subi des pertes de 35 milliards de wons, l’équivalent de 26 millions d’euros. Les procureurs ont vérifié que les cinq suspects avaient gagné environ 120 milliards de wons, ou un peu moins de 90 millions d’euros, en exportant vingt équipements de séchage entre la fin 2019 et l’an dernier. Ils les soupçonnent également d’avoir essayé de vendre des techniques de séchage avec du phosphore. Il s’agit de celles qui ont été développées également par Semes pour la deuxième fois au monde.Le Parquet a procédé à une mesure conservatoire sur des équipements d’une valeur de 53,5 milliards de wons, soit 40 millions d’euros, qui se trouvaient dans leur usine, dans le but de récupérer les profits tirés de leurs comportements illicites.