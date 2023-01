Crash d’un avion au Népal : convocation d’une réunion interministérielle

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a organisé une réunion interministérielle pour répondre au crash d’un avion au Népal.Selon le ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre Lee Do-hoon s’est entretenu aujourd’hui avec les ministères de la Défense, de l’Aménagement du territoire et des Transports, de l’Intérieur et de la Sécurité, ainsi que la Police et l’Agence nationale des pompiers via visioconférence ou en présentiel.Les autorités publiques ont partagé les informations et échangé leurs avis avec des institutions concernées sur les opérations de recherche et de secours des passagers. Elles ont annoncé fournir tout leur soutien possible dans le processus de traitement des futurs accidents.Le ministère des Affaires étrangères a déclaré collaborer avec les missions diplomatiques sur place et le gouvernement népalais pour vérifier les dégâts et élaborer les mesures de l’assistance pour les familles des victimes.L’avion de la compagnie aérienne Yeti Airlines, l'ATR 72-500 transportant 72 personnes s’est écrasé hier matin près de l'aéroport de Pokhara, dans le centre du pays. D'après la police népalaise, parmi les 68 morts figurent un sud-Coréen, un père quarantenaire. Concernant, son fils, adolescent, son état n'est actuellement pas encore confirmé.