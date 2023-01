COVID-19 : le port du masque bientôt plus obligatoire

Photo : YONHAP News

La 7e vague de COVID-19 a passé son pic pour se stabiliser. C’est ce qu’a annoncé ce matin le chef de l’équipe spéciale gouvernementale de lutte contre l’épidémie. Selon Jeong Ki-seok, ces sept derniers jours, le nombre de nouvelles infections s’est élevé à 300 000, enregistrant une baisse de 27 % sur une semaine, et le nombre hebdomadaire de décès a reculé de 11 % avec 356. Celui de patients en état critique, lui aussi, a diminué de 17 %.Selon Jeong, il n’y a pas de facteur de risque venant de l’intérieur du pays, et cette vague prendra fin après la contamination de 2 à 3 millions de personnes supplémentaires.Le Conseil consultatif des maladies infectieuses, dont il prend les rênes, se rassemblera demain pour discuter de la levée de l’obligation du port de masque en intérieur. Toujours d’après le pneumologue, la fin de cette mesure anti-COVID n’est pas loin et cela ne provoquera pas la propagation considérable du virus.Côté bilan, le pays du Matin clair a recensé 14 144 nouvelles infections ces dernières 24 heures. Le chiffre a chuté de 4 900 en glissement hebdomadaire, affichant le niveau le plus bas depuis 12 semaines. Parmi les 64 cas importés, 64 %, soit 41 d'entre eux, sont des voyageurs en provenance de Chine. De plus, 510 personnes sont en soins intensifs. Le nombre de décès a progressé de 35, avec un taux de létalité de 0,11 %.