Météo : après la neige, le froid glacial

Photo : YONHAP News

Après l’épisode neigeux, voici le retour du froid. Une masse d’air en provenance du nord-ouest a commencé à pénétrer le territoire sud-coréen. Les températures ont clairement chuté ce matin, affichant -7°C à Séoul et jusqu’à -12°C à Cheorwon, à l’extrême nord. En revanche, le ciel a retrouvé des couleurs, et arbore un grand soleil. Ce lundi a également vu le vent souffler assez fort renforçant ainsi le sentiment de froid.Météo-Corée a ainsi décrété des avertissements de « vague de froid » dans la partie est du Gyeonggi, la zone métropolitaine, dans la province de Gangwon, située dans le nord-est, ainsi que dans certains endroits des provinces de Chungcheong du Nord et de Gyeonsang du Nord.Demain matin, le froid se poursuivra, aux alentours de -10°C. Séoul et Cheorwon, à titre d’exemple, seront respectivement à -7 et -14°C.Aujourd’hui, le mercure est resté relativement bas. Séoul n’est pas repassé au-dessus des 0°C et a plafonné à -1°C. Daejeon et Daegu dans le centre, ont recensé respectivement 2 et 4°C. Gangneung est monté jusqu’à 5°C, tandis que Busan et l’île méridionale de Jeju ont observé chacune 7 et 8°C.Par ailleurs, les autorités alertent sur les risques de verglas sur la chaussée et les trottoirs dans certaines régions, en raison des fortes chutes de neige du week-end. Il est alors conseillé de prendre davantage de précautions au volant, en réduisant sa vitesse ou en gardant les distances de sécurité nécessaires, entre autres.Météo-Corée prévoit un froid similaire pour demain. La qualité du temps, quant à elle, devrait se dégrader légèrement avec l’apparition de nuages sur tout le sud de la péninsule.