Travail forcé : Séoul et Tokyo s’entretiennent sur l’indemnisation indirecte

La Corée du Sud et le Japon ont discuté aujourd’hui du dédommagement par un tiers des victimes coréennes du travail forcé pendant l’occupation nipponne.Seo Min-jeong, directrice générale du bureau chargée des affaires Asie-Pacifique du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, s’est entretenue ce matin avec son homologue japonais Takehiro Funakoshi à Tokyo.Le 12 janvier, Séoul a proposé lors d’un débat public de verser l’indemnisation avec les fonds de la Fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par l’empire japonais, financées par les entreprises sud-coréennes.Pourtant, les victimes s’y sont opposées vivement du fait que cela n’assure pas la contribution des sociétés nipponnes concernées, Mitsubishi Heavy Industries et Nippon Steel, alors qu’en 2018 le tribunal sud-coréen leur a ordonné de dédommager les anciens travailleurs exploités.A l’occasion de la rencontre d’aujourd’hui, Seo a transmis à son interlocuteur l’opinion publique du pays du Matin clair, y compris le déroulement du débat. Elle aurait expliqué que cette solution suscite des protestations en Corée du Sud, et que l’Archipel devrait faire un pas de plus pour faire avancer la situation.A la suite de la réunion-débat sud-coréenne, la presse japonaise a commencé à parler de la possibilité que le Japon autorise les entreprises nipponnes à financer la fondation à condition que celle-ci renonce aux firmes accusées de demander d’indemniser les victimes.