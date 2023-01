Pour Séoul, il est encore tôt pour parler du sommet avec Tokyo

Photo : YONHAP News

Les dirigeants sud-coréen et japonais partagent la nécessité d’améliorer les relations bilatérales, mais il est encore tôt pour prévoir un sommet. Un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a tenu ces propos hier devant les journalistes aux Emirats arabes unis où Yoon Suk-yeol est en visite d’Etat en ce moment.La possibilité d’un éventuel tête-à-tête en février prochain a fait surface alors que le Premier ministre nippon Fumio Kishida a affiché sa volonté de résoudre les enjeux actuels le plus rapidement possible pour tisser une relation saine entre Séoul et Tokyo.La présidence sud-coréenne a expliqué que les deux leaders étaient convenus de restaurer la « diplomatie de la navette », c’est-à-dire de favoriser le va-et-vient entre leurs nations pour élargir la communication. Elle a ajouté que leurs gouvernements étaient en négociation pour résoudre les différends historiques, compte tenu des opinions des différentes parties prenantes. La rencontre Yoon-Kishida pourrait se tenir donc après l’obtention des premiers résultats.Par ailleurs, les deux hommes ont envoyé respectivement un message de félicitation pour la réunion du comité de coopération Corée du Sud-Japon qui s’est tenue ce matin à Séoul. Le chef de l’Etat sud-coréen a écrit que les liens bilatéraux qui étaient dans l’impasse ces dernières années ont récemment connu une embellie. Il a souhaité que Séoul et Tokyo poursuivent leur solidarité pour la paix et la prospérité de la région en se basant sur les valeurs de la démocratie libre et des droits de l’Homme.Quant au Premier ministre japonais, il a déclaré avoir procédé à un échange d’opinion constructif avec Yoon lors du sommet en novembre dernier au Cambodge, et qu’il resterait en étroite communication avec le gouvernement sud-coréen cette année pour développer leur partenariat.