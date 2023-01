Les dirigeants sud-coréen et émirati adoptent une déclaration conjointe à Abou Dhabi

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat aux Emirats arabes unis (EAU), le président sud-coréen et son homologue de cette riche monarchie du Golfe ont adopté hier une déclaration commune faisant le point sur les résultats de leur entretien en tête-à-tête la veille.Yoon Suk-yeol et Mohammed Ben Zayed Al Nayhan y ont réaffirmé leur engagement verbal à « approfondir et développer davantage les relations de partenariat stratégique spécial » entre leurs pays. Et de mentionner avec précision que dans la foulée de cette promesse, le gouvernement émirati a annoncé des investissements de 30 milliards de dollars au pays du Matin clair.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, la publication du texte illustre explicitement la confiance solide d’Abou Dhabi envers Séoul. Et son locataire a annoncé s’attendre à ce que le mariage des capitaux des EAU et des capacités dans les industries de pointe de la Corée du Sud crée une synergie porteuse de valeurs sur le marché mondial.Le document fait également état de la nécessité de renforcer la coopération bilatérale visant à promouvoir la paix et la stabilité au Moyen-Orient, ainsi que du développement nucléaire et balistique nord-coréen. Les deux hommes y condamnent fermement les tirs de missiles balistiques d’une ampleur inédite que Pyongyang a effectués l’an dernier, et reconfirment qu’il faut y donner une réponse coordonnée. Sans oublier de souligner l’importance des efforts diplomatiques pour conduire le régime de Kim Jong-un à revenir à la table du dialogue.La déclaration précise aussi les moyens de collaboration dans plusieurs autres domaines allant du changement climatique au projet spatial.Hier, Yoon a par ailleurs pris part à un forum d’affaires réunissant des chefs d’entreprise des deux côtés. L’occasion pour ceux-ci de conclure 24 autres mémorandums d’entente (MOU) de plus de six milliards de dollars. Ce qui porte à 48 le total de tels protocoles signés entre les deux nations en marge de la première sortie à l’étranger de l’année du dirigeant sud-coréen, qui s’achève aujourd’hui.Prochaine destination : la Suisse. Avec au programme : la participation au Forum économique mondial de Davos, entre autres.